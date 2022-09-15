Пожары в Костанайской области: кто арестован?

Прокуратурой Костанайской области 13 сентября начато досудебное расследование.

Расследование проводится в отношении руководства КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства» по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия.

В этот же день руководитель учреждения задержан в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан и водворен в изолятор временного содержания, сообщает прокуратура Костанайской области.

15 сентября в отношении руководителя учреждения судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается, иная информация, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, разглашению не подлежит.

2 сентября на территории двух лесничеств КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства» в Костанайской области произошли пожары. Их площадь 4 сентября превысила 43 тыс. га. Жителей нескольких районов эвакуировали. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб. В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.

10 сентября сообщили, что в Аулиекольском районе потушили крупный лесной пожар.

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