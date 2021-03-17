Предприятие, вывозившее грязный снег на территорию водоохранной зоны реки Тобол, оштрафовано

К ответственности нарушителей привлекли полицейские. Размер штрафа составил 40 МРП.

По словам Сергея Мукашева, на данный момент предприятие уже вывезло четыре Камаза снега с берега. Оставшийся снег, по устной договоренности, обещали вывезти после завершения очистки от снега областного центра.

Напомним, факт нарушения зафиксировал исполняющий обязанности руководителя отдела мониторинга Тобол-Торгайской бассейновой инспекции по регулированию использования и охраны водных ресурсов Сергей Мукашев.

9 марта он инспектировал береговую территорию, которая находится в зоне подтопления. Снег, смешанный с песко-соляной смесью и реагентами, вывозили прямо на берег реки Тобол в районе Гагаринской плотины. Специалисты инспекции открыть проверку самостоятельно не смогли из-за моратория на проверки бизнеса.

Однако, они написали письма в природоохранную полицию и в участковый пункт «Строительный».

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