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Предприниматели должны выписывать ЭСФ при продаже социально значимых продуктов с 29 апреля

press.kz

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29 апреля в Казахстане стартует пилотный проект по прослеживаемости социально значимых продовольственных товаров и каменного угля.

Его суть заключается в том, что налогоплательщиков обяжут выписывать электронные счета-фактуры в системе ИС ЭСФ при реализации социально значимых товаров и угля. При этом, при розничной реализации таких товаров физическим лицам, то есть для личного потребления, выписка ЭСФ не требуется. Новые правила будут действовать до конца 2022 года, передает informburo.kz.

В перечень социально значимых продовольственных товаров входят:

  • мука пшеничная первого сорта;
  • хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой);
  • рожки (весовые);
  • крупа гречневая (ядрица, весовая);
  • рис шлифованный (круглозерный, весовой);
  • картофель, морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная;
  • сахар белый – сахар-песок;
  • масло подсолнечное;
  • говядина (лопаточно-грудная часть с костями);
  • мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью);
  • молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке;
  • кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке;
  • масло сливочное (несолёное, не менее 72,5 % жирности, без наполнителей и растительных жиров);
  • яйцо куриное (I категория);
  • соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»);
  • творог 5-9 % жирности.
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