Предприниматели должны выписывать ЭСФ при продаже социально значимых продуктов с 29 апреля

29 апреля в Казахстане стартует пилотный проект по прослеживаемости социально значимых продовольственных товаров и каменного угля.

Его суть заключается в том, что налогоплательщиков обяжут выписывать электронные счета-фактуры в системе ИС ЭСФ при реализации социально значимых товаров и угля. При этом, при розничной реализации таких товаров физическим лицам, то есть для личного потребления, выписка ЭСФ не требуется. Новые правила будут действовать до конца 2022 года, передает informburo.kz.

В перечень социально значимых продовольственных товаров входят:

мука пшеничная первого сорта;

хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой);

рожки (весовые);

крупа гречневая (ядрица, весовая);

рис шлифованный (круглозерный, весовой);

картофель, морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная;

сахар белый – сахар-песок;

масло подсолнечное;

говядина (лопаточно-грудная часть с костями);

мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью);

молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке;

кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке;

масло сливочное (несолёное, не менее 72,5 % жирности, без наполнителей и растительных жиров);

яйцо куриное (I категория);

соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»);

творог 5-9 % жирности.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.