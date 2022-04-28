Предприниматели должны выписывать ЭСФ при продаже социально значимых продуктов с 29 апреля

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29 апреля в Казахстане стартует пилотный проект по прослеживаемости социально значимых продовольственных товаров и каменного угля.
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Его суть заключается в том, что налогоплательщиков обяжут выписывать электронные счета-фактуры в системе ИС ЭСФ при реализации социально значимых товаров и угля. При этом, при розничной реализации таких товаров физическим лицам, то есть для личного потребления, выписка ЭСФ не требуется. Новые правила будут действовать до конца 2022 года, передает informburo.kz.
В перечень социально значимых продовольственных товаров входят:
- мука пшеничная первого сорта;
- хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой);
- рожки (весовые);
- крупа гречневая (ядрица, весовая);
- рис шлифованный (круглозерный, весовой);
- картофель, морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная;
- сахар белый – сахар-песок;
- масло подсолнечное;
- говядина (лопаточно-грудная часть с костями);
- мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью);
- молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке;
- кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке;
- масло сливочное (несолёное, не менее 72,5 % жирности, без наполнителей и растительных жиров);
- яйцо куриное (I категория);
- соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»);
- творог 5-9 % жирности.
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Tags: Алау Казахстан предприниматели РТН ЭСФ
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