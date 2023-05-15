Представлен новый начальник ДП Костанайской области

Заместитель министра внутренних дел представил нового начальника ДП Костанайской области.

Активу Костанайской области и личному составу заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха представил нового начальника полиции региона.

По согласованию с Администрацией Президента РК, приказом министра на должность начальника ДП Костанайской области назначен генерал-майор полиции Файзуллин Ерлан Жумасеитович.

«В органах внутренних дел он служит с 1995 года, более 27 лет опыта работы в оперативных подразделениях. Ваш регион ему также хорошо знаком. Ерлан Жумасеитович уроженец Костанайской области. Здесь же начинал работу в полиции. Прошел все ступени карьерного роста, начиная от должности оперуполномоченного. Практически 10 лет руководил районным отделом полиции Федоровского района ДП Костанайской области. С 2012 по 2017 год работал заместителем начальника Департамента полиции Костанайской области. Поэтому со всеми проблемами и особенностями региона он знаком», — отметил Игорь Лепеха, представляя активу новое руководителя.

Затем, он акцентировал внимание на деятельности министерства внутренних дел по трансформации казахстанской полиции, где главный акцент сделан на обеспечение безопасности и защиты конституционных прав граждан.

«Сегодня для улучшения работы полиции внедряются новые форматы, совершенствуется законодательство. Как результат – снижается уровень преступности по стране», — подчеркнул Игорь Лепеха.

Он отметил, что по поручению Главы государства разрабатывается Концепция обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом. Этот документ определяет стратегию на предстоящие 5 лет. Акцент сделан на причинно-следственный анализ проблем преступности.

Напомним, ранее Ерлан Омарбеков был назначен на должность начальника ДП Восточно-Казахстанской области.

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