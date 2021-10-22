Предупреждение для жителей Костаная — ДЧС

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Сообщение распространила пресс-служба ДЧС Костанайской области.
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Ночью 22 октября на территории города Костанай ожидаются гололед, туман.
Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.
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«Управление по чрезвычайным ситуациям города Костанай напоминает, что в тумане нельзя включать дальний свет фар. Это может привести к ослеплению отразившимся от тумана светом. Используйте противотуманные фары в паре с ближним светом фар. Не забывайте также включать задние противотуманные фары: они ярче габаритных огней, так вы обезопасите себя от столкновения сзади. В период осеннего межсезонья также стоит опасаться гололедицы. При образовании наледи необходимо помнить два совета: снижайте скорость и максимально увеличивайте дистанцию», — говорится в обращении ДЧС.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области