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Готовимся к переменчивой погоде. Прогноз на 23-25 октября

4s-info.ru

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Прогноз погоды на 23-25 октября озвучили синоптики Казгидромета. 

Погода на выходных обещает быть по-осеннему переменчивой: на большую часть территории Казахстана начнут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана, которые обусловят постепенное повышение температуры воздуха.

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Лишь на западные регионы Казахстана будет оказывать влияние ложбина Северного циклона, вызывая понижение температуры воздуха. Но фронтальные системы продолжат оказывать свое влияние практически на все области страны — принося осадки в виде дождя и снега.

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