Претендовать на выплаты за аренду могут костанайцы-очередники на жилье

Государство предлагает очередникам один вариант решения проблемы — это субсидирование платы за арендное жилье.

Как сообщила на брифинге директор КОФ АО «Отбасы банк» Асель Аскарова, претендовать на эти выплаты могут казахстанцы, которые стоят в очереди на жилье по четырем категориям: инвалиды 1 и 2 групп, дети-сироты, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями с определенным доходом.

«Среднемесячный доход семьи за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не должен превышать 1-кратной величины прожиточного минимума включительно. В 2023 году 1 января прожиточный минимум равен 40 567 тенге. Например, в семье 5 человек — двое родителей и трое детей. Их общий доход в месяц не должен будет превышать 202 835 тенге», — отметила Асель Аскарова.

Цена за 1 кв. метр аренды жилья формируется на основе ежегодного уровня МРП и определенного коэффициента области или города. Например, в Костанае семья из трех человек может найти себе арендное жилье стоимостью не больше 70 тыс. тенге. В этом году в Костанайской области одобрено 124 заявки по этому направлению. Помимо этого в текущем году в области продолжается строительство социального кредитного жилья через Отбасы банк под 2% годовых на срок до 20 лет с первоначальным взносом не менее 10%.

Напомним, вКостанайской области будет построено почти 26 тысяч квадратных метров арендного жилья без права выкупа. Это в Федоровском районе и районе Беймбета Майлина, так же выделены деньги на реконструкцию пяти зданий под арендное жилье для медицинских работников в пяти районах в Камыстинском, Наурзумском, Джангельдинском районах, Лисаковске и Аркалыке.

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