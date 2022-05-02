Президент РК поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт

Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт.
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От всей души поздравляю вас со священным для мусульман праздником Ораза айт!
Наш народ всегда с особым трепетом и большой радостью встречает этот праздник, завершающий тридцатидневный пост. Отдавая должное месяцу Рамазан, ведущему по пути духовного очищения и совершенствования, мы говорим друг другу теплые пожелания.
Ораза айт зажигает свет веры в сердце каждого мусульманина. Он призывает людей совершать благие дела, быть скромными, добрыми и милосердными. Именно на таких основополагающих качествах зиждется единство нашего народа.
Уверен, непреходящие ценности Ислама внесут большой вклад в духовное развитие Нового Казахстана!
С праздником Ораза айт!
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и процветания!
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