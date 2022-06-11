Президент Токаев подписал несколько законов

Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов. Они опубликованы на сайте Акорды, передает Tengrinews.kz.
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Главой государства подписан Закон «О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения между правительствами государств – участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года».
«Соглашение было подписано в период становления независимых постсоветских государств в целях проведения согласованной налоговой политики на основе унификации принципов и правил налогообложения. Стороны тогда договорились применять единый перечень основных налогов, затрагивающих интересы всех государств — участников СНГ. Кроме того, стороны согласовали вопрос обеспечения выполнения ранее заключенных СССР соглашений с иностранными государствами об избежании двойного налогообложения доходов и имущества», — говорилось в заключении комитета по финансам и бюджету Сената.
Также Президент подписал Закон «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов».
Кроме того, Главой государства подписан Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения».
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