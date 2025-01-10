Рекомендуемые показатели неблагоприятных погодных метеоусловий, при которых отменяются занятия в организациях образования области, в соответствии с географическими, климатическими условиями региона, а также с учетом возрастных особенностей обучающихся.

минус 25 0 С и ниже, при ветре со скоростью 5 м/с и более в 0-4 классах;

С и ниже, при ветре со скоростью 5 м/с и более в 0-4 классах; минус 27 0 С и ниже, при ветре со скоростью 5 м/с и более в 0-9 классах;

С и ниже, при ветре со скоростью 5 м/с и более в 0-9 классах; минус 30 0 С и ниже, при ветре со скоростью 5 м/с и более в 0-11 классах, в учебных заведениях технического и профессионального образования (1,2 курсы);

С и ниже, при ветре со скоростью 5 м/с и более в 0-11 классах, в учебных заведениях технического и профессионального образования (1,2 курсы); Сильный гололед при температуре воздуха до минус 100С и выше в 0-11 классах, в учебных заведениях технического и профессионального образования (1,2 курсы).

Напомним, сегодня в школах Костанайской области дети переведены на дистанционный формат обучения.

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