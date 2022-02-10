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Причину смерти найденной в Костанае женщины назвали полицейские

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В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили подробности по факту обнаружения тела женщины недалеко от «Авторынка» в Костанае.

Напомним, очевидцы сообщили об обнаружении тела женщины. В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили подробности.

«Обнаружена 36-летняя жительница Костаная. Женщина умерла от переохлаждения. Личность установлена. Причина выясняется», — сообщили в областном ведомстве.

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