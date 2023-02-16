Причину загадочной смерти 6-летних двойняшек из Рудного выясняют в Москве

Полицейские Рудного надеются выяснить, что стало причиной смерти шестилетних двойняшек.

Начальник управления полиции Рудного Булат Иманов ответил на вопрос в ходе его отчетной встречи с населением 16 февраля. Он уточнил, что судебно-медицинская экспертиза проводится в Москве, сообщает инстаграм аккаунт iagorodkz

«Экспертиза, проведенная в Казахстане, не дала заключения от чего все-таки погибли дети. Мы связались с московскими коллегами. Этим вопросом занимается наш сотрудник, заместитель начальника следственного отдела Денис Бай. Он лично летал в Москву с образцами для экспертизы, — ответил Булат Иманов.

Денис Бай отметил, что вопрос оказался проблемным.

«Тяжело определить причину отравления детей. И в порядке Минской Конвенции нами был направлен международный запрос и переданы вещественные доказательства. Сейчас экспертизу проводит Институт судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Российской Федерации. Мы надеемся, что это прольет свет на причину смерти детей. Наряду проводятся и другие мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия, — сообщил подполковник полиции Денис Бай.

В свою очередь начальник УП Рудного Булат Иманов добавил, что в начале марта текущего года запланирована повторная поездка в Москву, и есть надежда получить, наконец, долгожданное заключение.

Вопрос находится на контроле в аппарате Президента, в генеральной прокуратуре и в МВД.

Напомним, что вечером 13 октября 2022 года шестилетние братья были найдены мертвыми в квартире, где они проживали с мамой и старшим братом. Их обнаружила мать, когда вернулась из магазина. Еще 12 октября дети поступали на скорой в больницу. «При поступлении у детей 2016 года рождения были жалобы на слабость в нижних конечностях, пошатывание, сонливость эмоциональную нестабильность. Размещены в отделение. Проведена инфузионная терапия. Выписаны с улучшением по настоянию мамы. При выписке дети находились в удовлетворительном состоянии, играли. Выписаны утром. Смерть наступила в тот же день спустя 12 часов после выписки.

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