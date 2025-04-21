Въезд в Россию также может быть запрещен в ходе досмотровых мероприятий в пунктах пропуска на государственной границе. В связи с чем, напоминаем, что в последнее время участился ввоз в Россию веществ, приравненных к наркотическим. Об этом сказано в информации Посольства Казахстана в России.

В частности, в этот перечень входит растение гармала или адраспан. В Посольстве напомнили, что в соответствии за ввоз указанного наркосодержащего растения предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 1 до 3 лет, а за крупную партию, провезенную группой лиц, – 8 лет, а также штраф до 1 миллиона рублей.

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Граждане Казахстана, временно пребывающие на территории России сроком не более календарных 30 дней, освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в территориальных органах Управления по вопросам миграции МВД РФ. Срок временного пребывания исчисляется с даты въезда на территорию России, подтвержденной миграционной картой с отметкой органов пограничного контроля.