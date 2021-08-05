Придет похолодание. Прогноз погоды на ближайшие дни по Костанайской области

Последний летний месяц начался с достаточно высоких температур. Столбики термометров местами повышаются до 35-37 градусов, передает alau.kz

По словам синоптиков, значительный переизбыток осадков, как и сильная засуха в августе отмечается крайне редко. Август этого года не станет исключением из правил. Сейчас погоду в нашей области определяет высокое атмосферное давление, сухая жаркая воздушная масса. Это до конца недели будет 30-35, на юге области до 38. Ночью — 15-20, на юге области до 23. Ближе у концу недели атмосферные фронты принесут с собой дожди и немного понизят температуру. Однако, похолодание будет незначительным и непродолжительным. Уже во второй декаде жителей области снова ждет потепление. Установится сухая, жаркая погода с понижением температуры лишь в ночные часы.

«После атмосферных фронтов, после этого понижения вторая декада внесет теплый вклад. Это днем 30-35 градусов, на севере 27. Ночью температура будет от 12 до 17, на севере будет понижаться до 9 градусов», — рассказала инженер-синоптик HUG «Казгидромет» Камиля Мизанбаева.

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В целом же, в течение всего месяца погода будет без значительных осадков. Дожди будут кратковременными, возможны грозы. Готовиться стоит костанайцам и к ветряной погоде. Порывы будут достигать до пятнадцати-двадцати метров в секунду.

«По долгосрочным прогнозам среднемесячная температура в августе составляет 18-23 градуса и получается в этом августе будет такая погода. Абсолютный максимум температур в отдельные годы достигал 39,9 градусов, это в 2004 году. В наиболее холодные годы температура понижалась до +1 — +6 и в отдельные дни до минусовых температур», — говорит синоптик.

Август завершает сезон лета. И с поворотом к осени, к концу месяца, заметно убавится день. В нашем регионе на два часа. А ночи станут более холодными и темными.

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