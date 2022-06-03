Прием заявок на льготный автокредит приостановили в Казахстане — СМИ

Банки приостановили прием заявок на покупку автомобилей по льготной программе кредитования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Atameken Business.
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Как объяснили корреспонденту издания в банках второго уровня, причиной послужило отсутствие финансирования от государства.
«На сегодняшний день всего принято около 9 тысяч заявок. Первый транш финансирования уже закончился. Заявки перестали принимать с 20 мая. Точные даты возобновления приема заявок, то есть поступления второго транша средств от государства, пока неизвестны», — приводит сообщение Евразийского банка Atameken Business.
Кроме того, лимит заявок на участие в льготной программе автокредитования исчерпан, подчеркнули в деловом СМИ со ссылкой на слова менеджеров банков.
Отмечается, что даже люди, вставшие в очередь еще в прошлые годы, не все получили. Одобрение по льготному кредитованию получают казахстанцы, которые успели подать заявки. Ну а те, кто решился на автокредит сейчас, подать заявку не смогут до неопределенного времени.
«В автосалоне Kia Allur Auto по проспекту Туран в Нур-Султане ответили, что автомобилей достаточно, но финансирование кредитования через банки с недавних пор отсутствует. Пока лишь ForteBank продолжает принимать заявки. Всего в электронной очереди автосалона желающих приобрести железного коня стоит 13 тысяч человек. (…) Вопрос, когда возобновится прием заявок по программе и, соответственно, поступит финансирование, в Фонде развития промышленности проигнорировали», — заявили в Atameken Business
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