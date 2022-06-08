Приговор ОПГ во главе с жительницей Костаная, вынесен в уголовном спецсуде

38-летняя Фаина Титовец, наркотики не употребляла, но, как счел суд, выполняла особо активную роль, в незаконном приобретении, хранении, сбыте запрещенных веществ, неоднократно, в крупном размере.

Она получила самый большой срок наказания — 14 лет. Вину, кстати, Титовец в суде не признала, и не раскаялась, что было также учтено при вынесении судебного решения. У неё конфискован автомобиль Мерседес, который использовали для развозки наркотиков.

Остальные трое подсудимых были наркозависимыми. Они, согласно обвинению, за деньги и бесплатный героин, продавали дозы наркотиков таким же зависимым лицам. Александр Капитула и Тимур Хафизов получили по 12 лет заключения. Анне Коломейцевой, с учетом признания ею вины, сотрудничества со следствием, и изобличения ею соучастников, назначено 6 лет колонии.

Неоднократно судимых мужчин, признанных рецидивистами, должны отправить в колонию с чрезвычайным режимом безопасности. Для женщин назначен средний режим.

Приговор в законную силу не вступил.

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