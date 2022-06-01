Приговор вынесен сотруднику Рудненского дома-интерната за изнасилование несовершеннолетней воспитанницы

Сегодня в Специализированном суде по уголовным делам Костанайской области вынесен приговор воспитателю Рудненского детского дома.
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Насилие над девочкой происходило на протяжении двух лет. На скамье подсудимых оказался воспитатель 1978 года рождения. Как сообщалось ранее, девочка смогла доказать факт изнасилования, потому что смогла собрать его ДНК.
Мужчина признан виновным в изнасиловании и покушении на изнасилование.
Воспитателя приговорили к 23 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии максимальной безопасности.
Он пожизненно лишён права заниматься педагогической деятельностью.
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