Приговор вынесен жителю Костанайской области, от действий которого погиб человек

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Напомним, в январе этого года, родственники начали искать 49-летнего жителя поселка Сатай Алтынсаринского района Айдархана Амиржанова, после двухмесячного его отсутствия. Они обратились в полицию, и через три дня, 3 февраля тело пропавшего мужчины с признаками насильственной смерти было найдено.
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Был арестован односельчанин убитого — 47-летний Бахытжан Мухамедьяров.
Согласно обвинению, после совместного распития спиртного мужчины поссорились, и, на крыльце дома обвиняемого, гость ударил хозяина головой в лицо. Тот, в ответ, обрезком металлической трубы ударил по голове соперника не менее пяти раз. Противник упал, Мухамедьяров пошел спать, а проснувшись утром у себя на заднем дворе, возле стога сена, обнаружил мертвого Амиржанова, тело которого спрятал в своей летней кухне. Через два месяца, узнав, что погибшего ищут с полицией, он оттащил его за триста метров от дома в овраг, и присыпал снегом.
Суд Алтынсаринского района признал Мухамедьярова виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности. В качестве наказания ему назначено 11 лет лишения свободы в учреждении со средним режимом безопасности. Потерпевшим он должен выплатить более 1 миллиона тенге имущественного ущерба и 4 миллиона в качестве компенсация морального вреда.
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