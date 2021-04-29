Приложение Ashyq смогут использовать иностранцы

Приложением Ashyq, которое используется для пропуска в заведения Алматы, смогут пользоваться иностранцы. Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байгабулов, передает Tengrinews.kz.

По его словам, иностранцам было трудно посещать заведения и социально-культурные учреждения, которые работают по Ashyq.

«Накануне вышло обновление мобильного приложения Ashyq, которое позволяет иностранцам сканировать свой статус по QR-коду при посещении кинотеатров, театров, боулингов и других объектов.

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Все достаточно просто. В режиме «охранника» мобильного приложения имеется кнопка – «проверка нерезидента». Открываем, вводим номер паспорта, буквы и цифры без пробелов, и нажимаем «проверить», — рассказал Садвакас Байгабулов.

Обновление вышло на Android, в течение двух недель появится и на iOS, отметил он.