Приметы на 9 апреля — что нельзя делать в Вербное воскресенье

Православные христиане 9 апреля 2023 года отмечают Вербное воскресенье.

Главной традицией для верующих людей в этот день считается посещение храма. Люди несут с собой веточки вербы, чтобы во время богослужения священник окропил их водой.

Верба является главным символом праздника. Раньше считалось, что освященное растение способно исцелить и прогнать порчу, поэтому их оставляют стоять в вазах в течение всего года.

После празднования вербу не стоит выбрасывать. Можно провести ритуал – выпустить веточки по реке, посадить во дворе, если появляются проростки, или предать огню в укромном месте.

Считается, что в вербное воскресение нужно думать о любимом человеке. Такие мысли к вечеру или на следующий день материализуются.

Чтобы в доме водились деньги, нужно заняться комнатными растениями. Они будут хорошо расти, цвести, привлекая благополучие.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье 9 апреля:

Нельзя в этот светлый воскресный праздник заниматься тяжелым трудом. Обычно все дела завершали загодя. Ругаться, ссориться, сквернословить в принципе не стоит, а 9 апреля особенно важно следить как за языком, так и за мыслями.

Говоря о празднике, мы не подразумеваем шумные застолья – это запрещено.

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Следует помнить, что все еще идет Великий пост, поэтому продуктов животного происхождения, кроме рыбы, на тарелке быть не должно. После Вербного воскресения наступит самая строгая неделя – Страстная седмица.

В этот день нельзя отправлять домашний скот на пастбища, так как животные станут часто и подолгу болеть.

Народные приметы на 9 апреля:

Обратите внимание на погоду. По ней легко будет предугадать качество и количество урожая.

Если нежданно ударили морозы, то пшеницы в этом году будет много.

Стоит солнечная и теплая погода – богатый урожай

Ветер стал беспокоить – жди промозглого лета.

Увидели сережки на деревьях – осенью соберут неслыханный урожай фруктов, овощей и зерна.

Рожденные в этот день люди энергичны, ответственны, трудолюбивы. Они открыты миру, обладают яркой харизмой, легко располагают к себе окружающих.

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