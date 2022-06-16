Пришла жара. Сотрудники ДЧС Костанайской области работают в усиленном режиме

В регионе есть 25 мест официально отведенных для купания.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Определены и 225 опасных участков на водоёмах. Им спасатели уделяют особое внимание — патрулируют и устанавливают запрещающие плавание таблички.
В Костанае, несмотря на ещё не жаркую погоду, уже официально начался купальный сезон. И с 1 июня сотрудники ДЧС работают в усиленном режиме. Ежедневно на дежурство у водоемов заступают 80 сотрудников ведомства, в их распоряжении 18 плавательных средств и 8 единиц высоко проходимой техники.
«Начиная с завтрашнего дня, то есть с 16 июня, мы начнем проводить профилактические работы в детских лагерях. В ходе мероприятий будем рассказывать и показывать, как спасать человека, как оказать ему первую помощь»,- рассказал старший офицер управления гражданской обороны ДЧС по Костанасйкой области Курмангазы Тауекелов.
Всего в Костанайской области определено 25 специально отведенных мест для купания. В Костанае оборудованы 4 водоёма для плавания. Большая часть несчастных случаев, по словам сотрудников ДЧС происходит из-за того, что люди купаются в не предназначенных для этого местах. В прошлом году за период купального сезона в регионе утонуло 17 человек, и среди них 5 несовершеннолетних.
«Опасных объектов у нас много. В Костанайской области сегодня их насчитывается 228. В этих местах мы обязательно устанавливаем запрещающие знаки: купание запрещено. А также совместно с сотрудниками местных исполнительных органов, сотрудниками полиции и департамента по чрезвычайным ситуациям на регулярной основе будем проводить рейдовые мероприятия»,- отметил Курмангазы Тауекелов.
В этом году уже был один несчастный случай, в районе Беймбета Майлина, там утонул мужчина. Курмангазы Тауекелов отмечает, что зачастую люди сами халатно относятся к своей безопасности. К примеру, идут в воду в нетрезвом виде, или оставляют детей без присмотра.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: