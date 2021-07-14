Привитые «Спутником V» казахстанцы оказались «вне закона» в России

С 10 июля казахстанцам для пересечения государственной границы с Российской Федерацией необходимо подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус через приложение «Путешествую без COVID-19». На данный момент казахстанские электронные паспорта вакцинации в России недействительны. Казахстанцы в России рассказали, с какими проблемами столкнулись в связи с новыми правилами, передает Tengrinews.kz.

Приложение «Путешествую без COVID-19» разработано для тех, кто планирует отправиться в путешествие в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С его помощью можно найти расположенные неподалеку и включенные в программу лаборатории для сдачи ПЦР-теста на коронавирус и записаться на прием. Результаты тестирования приходят прямо в приложение в виде QR-кода, который нужно предъявлять на границе.

В будущем в приложении будут отображаться паспорта вакцинации людей, прибывающих из стран ЕАЭС. Но пока информации о казахстанских паспортах вакцинации в нем нет.

В пресс-службе Евразийского банка развития (разработчики приложения) сообщили, что ведут работу по интеграции информации о паспортах вакцинации.

«Ведется активная работа с казахстанским правительством по предоставлению информации о вакцинации граждан страны в приложении «Путешествую без COVID-19» из Республики Казахстан. По срокам реализации будет информировано позже», — сообщили в пресс-службе ЕАБР.

Кроме того, в Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания или массовые мероприятия можно только при наличии QR-кода, который отображает информацию о прохождении вакцинации, факт перенесенного заболевания или наличие действительного отрицательного ПЦР-теста. На входе людям необходимо предъявлять QR-коды и документы, удостоверяющие личность.

То есть сейчас даже привитым российским «Спутником V» казахстанцам необходимо сдавать ПЦР-тесты для въезда в Россию и посещения заведений в Москве.

Находящаяся в России казахстанка рассказала корреспонденту Tengrinews.kz, что привилась обоими компонентами «Спутника V» в Казахстане, однако ее казахстанский паспорт вакцинации в Москве не котируется.

«Мы с семьей приехали в Москву по работе мужа. Перед отъездом получили две дозы вакцины «Спутника». Рассчитывали на то, что вакцина российская, мы состоим в ЕАЭС и с казахстанским паспортом вакцинации у нас в России проблем не будет. Но вскоре в Москве ужесточили карантин, вход во все рестораны и многие крытые учреждения сделали только по QR-коду. Его можно получить, поставив вакцину в России, сдав ПЦР или тест на антитела. Даже если ты болел в Казахстане и сдал в России тест на антитела, то тебе не дадут QR-код, потому что в российской базе должна быть запись, что ты официально болел и обращался за медицинской помощью. В итоге мы оказались тут как бы вне закона. Вакцина есть, паспорт вакцинации есть, но для России это ничего не значит«, — поделилась казахстанка.

По ее словам, чтобы пойти в ресторан, кафе или музей, необходимо сдавать ПЦР-тест.

«Он здесь стоит 2 500 рублей, примерно 14 250 тенге. Это накладно. Но без кафе и ресторанов если можно обойтись, то в музеи и театры, конечно, хотелось бы ходить. Также планировали ходить в тренажерный зал, туда тоже нужен QR-код. Ходят разговоры о том, что могут вскоре ввести вход в магазины и общественный транспорт по QR-коду, тогда вообще будет очень тяжело тут находиться. Почему не проработали вопрос о признании казахстанского паспорта вакцинации за рубежом? Не говорю о Европе и других странах, но хотя бы с ближайшими соседями можно было решить это все в короткие сроки. Тем более что вакцинируются многие именно «Спутником», разработанным в России и признанным в России. Так почему в России не признают паспорта вакцинации своим же препаратом?» — добавила она.

Управляющий баскетбольным клубом «Каспий» Самсон Аракелян находится в Москве несколько дней. Казахстанец также привился «Спутником V». Перед въездом в Россию мужчина сдал ПЦР-тест.

«Пару дней нахожусь в Москве. Свободно посещаю рестораны по QR, и проблем пока не возникало, так как действует ПЦР-тест (действителен на протяжении 72 часов. — Прим.). Для меня неудобство было в том, что нужно сдавать ПЦР-тест все равно, независимо от того, есть прививка или нет, для приехавших из Казахстана в Россию. Это странно. Как минимум для тех, у кого «Спутник», думаю, могли бы отменить», — рассказал он.

Как сообщили ранее в посольстве Казахстана в России, для въезда в страну необходимо:

предварительно скачать приложение, затем выбрать ближайшую лабораторию из списка, представленного в приложении;

после этого, сдав ПЦР-тест и получив результат, необходимо загрузить его в приложение в раздел «Тесты» путем сканирования QR-кода (код выдается лабораторией);

при пересечении границы предъявить данный код сотрудникам пограничной службы.

Въезд в Россию через сухопутные пункты пропуска по-прежнему ограничен. Также приложение «Путешествую без COVID-19» не освобождает от оснований для въезда в РФ

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