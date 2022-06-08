Признать себя банкротом. Почему не принимают закон, который ждут миллионы казахстанцев

Идея ввести институт банкротства физических лиц, то есть законно освободить человека от долгов, если у него нет возможности их выплачивать, продвигается уже много лет. В августе 2014 года на расширенном заседании правительства первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил разработать процедуру банкротства физлиц.

В 2016-м году была предпринята первая попытка принять документ, сообщает informburo.kz

«Самый первый законопроект был достаточно жёстким, – говорит финансовый консультант Расул Рысмамбетов. – Существование такого закона было бы невыгодно всем сторонам».

Вопрос не пяти минут

Активная работа над законопроектом продолжалась. О проекте много говорилось, консультанты, эксперты и специалисты разных уровней обсуждали различные нюансы, высказывали свое мнение в СМИ. О том, что такой институт жизненно необходим (причём и населению, и государству, и банкам), уверенно высказывались абсолютно все эксперты, но какой должна быть процедура раскрытия личной финансовой информации – этот вопрос многих ставил в тупик. «Нужно учитывать доходы только должника или всей семьи?» – задавались вопросом законотворцы.

К работе над законопроектом был подключен Всемирный банк, эксперты которого изучали проблему банкротства в Казахстане с 2010 года.

Главное, в чём сходились тогда эксперты, «плохие» заёмщики должны ясно понимать, что объявить себя банкротом у них легко не получится. Среди жёстких мер карательных санкций предлагалось, к примеру, в течение 30 лет банкроту запретить брать кредиты или ограничить право занимать должности на длительный срок.

Законопроект «О восстановлении платёжеспособности граждан Республики Казахстан» по внедрению института банкротства физических лиц планировалось включить в план работ правительства в 2016 году, а к 2017-му году вопрос должен быть решен полностью, параллельно с введением всеобщего декларирования.

В концепции к законопроекту говорилось: «Очевидно, что из года в год число граждан, находящихся под тяжёлым бременем долга, остаётся весьма значительным и даже растёт, а безысходность положения вынуждает их на крайние меры: от проведения несанкционированных акций протеста до актов суицида, что влечёт широкий общественный резонанс».

«Несколько лет назад я принимал участие в исследовании среди работников предприятий, входящих в холдинг «Самрук-Казына». Тогда выяснилось, что примерно 90% людей, работающих на предприятиях, уже имели один или несколько кредитов. С тех пор этот показатель, скорее всего, повысился, так как кредиты стали доступнее», – говорит социолог Серик Джаксылыков.

В 2017-м году были опубликованы два законопроекта «О восстановлении платёжеспособности граждан Республики Казахстан» – один в январе, другой в августе.

В пояснительной записке уже к февральскому законопроекту 2018-го года объяснялось: «В рамках законопроекта термин «банкротство» заменён на понятие «восстановление платёжеспособности», что в полной мере отражает суть внедряемого механизма». Экспертов беспокоило, что «применение понятия «банкротство» по отношению к физическому лицу влечёт риск возникновения неблагоприятных последствий, как в социальном, так и экономическом плане».

В общем, бурная деятельность, конструктивные переговоры, но нулевой выхлоп в итоге.

Спустя четыре года, в январе 2022-го, во время совещания по вопросам социально-экономической ситуации в стране Касым-Жомарт Токаев поручил приступить к разработке закона «О банкротстве физических лиц». И очередной законопроект незамедлительно появился уже в феврале, в нём уже говорится конкретно о банкротстве граждан и параллельно о восстановлении платёжеспособности.

Банкротство как спасение

Между тем, по последним данным Нацбанка РК, объём ипотечных кредитов населению на конец апреля 2022 года достиг 3,6 трлн тенге. А объём кредитов, выданных банками на потребительские цели физическим лицам, составил 6,3 трлн тенге. Всего же, по данным главного банка страны, на конец апреля 2022 года казахстанцам выдано кредитов на сумму 11,3 трлн тенге. Статистику по объёмам просроченной задолженности физических лиц Нацбанк РК публиковать перестал.

«В Казахстане более 6,6 млн человек имеют кредиты. Кредиты берут не только на квартиру и машину, но и на технику, одежду и даже еду. У некоторых по несколько кредитов, – сообщил глава группы компаний Учёт.kz, председатель регионального совета НПП «Атамекен» Максим Барышев. – К тому же ставки кредитов в Казахстане очень высокие – выше 20% годовых».

Ситуация, по словам Барышева, складывается аховая: находясь в долговой яме, люди отказываются от получения официальной зарплаты, просят выдавать зарплату «в конвертах», чтобы её не забрали коллекторы и судебные исполнители. Дальше обслуживать кредиты эти люди не могут и, вероятно, не будут.

Это создаёт неудобства и для добросовестных работодателей. Они хотят платить «белую» зарплату, делать все необходимые отчисления, однако работники настаивают на наличных. А хороших сотрудников найти не так просто.

«Такая ситуация стимулирует неофициальную занятость. Считаю, в текущей сложной социальной ситуации процедура банкротства физических лиц – это реальный выход», – подчеркнул Максим Барышев, который, как работодатель, знает проблему изнутри.

«Проблема закредитованности сейчас выражается не в возросшей вероятности массовых протестов, а в частных случаях и происшествиях. Крайним примером может служить история акбулакского стрелка Игоря Дужнова», – отметил Серик Джаксылыков.

По его мнению, риск заключается не в закредитованности – наше общество уже давно закредитовано. «Риски возрастут в том случае, если кредиты станут менее доступными. Вопрос в том, как банкиры оценивают платёжеспособность заёмщика и на какие риски готовы пойти. А само общество сильно ориентировано на потребление. Вся философия, взгляды на жизнь ориентированы на потреблении – лучшие товары, жильё, машина, возможность съездить в путешествие», – считает социолог.

Либо мягкий, либо жёсткий

«Работа над законопроектом продолжается, – отметил Расул Рысмамбетов. – Споры идут вокруг условий: жёстким будет закон или мягким. Всем сторонам, и даже банкам, выгодно чтобы закон был достаточно мягким. Если законодатели сделают условия максимально жёсткими, это может снизить количество потенциальных заёмщиков. Также, если всё будет сделано непродуманно, кредиты могут подорожать».

С другой стороны, мягкий законопроект может дать людям ложное впечатление, что можно брать кредиты и не платить по счетам: признаёшь себя банкротом – получаешь прощение долга.

«Доказать, что ты банкрот, будет не так уж легко, – уверен Рысмамбетов. – Нужно будет собрать кучу документов».

«Конечно, к человеку, допустившему банкротство, будут применены ограничительные меры. Например, ему не будут выдавать кредиты в течение пяти лет после банкротства, а также он не сможет выехать из страны в течение трёх лет после банкротства. Только на лечение могут выпустить из страны человека-банкрота, – объяснил Максим Барышев. – Ожидаемый результат: залоговое имущество будет продаваться по максимально приближенной к рынку цене, так как после продажи залогов человек уже ничего не должен банку при банкротстве».

«Это решение позволит казахстанцам официально работать и не скрывать свои заработки от судебных приставов, – уверен предприниматель. – Позволит сохранить имущество, нервы и жизнь».

По словам Барышева, будет два варианта банкротства – внесудебное и через суд. Если долг человека не превышает 5 млн тенге, то возможна процедура внесудебного банкротства. Если долг более 5 млн, то будет применена процедура судебного банкротства, при которой имущество должника будет продано на торгах.

«Интересы банков при разработке закона о банкротстве физлиц также должны учитываться. Иначе фининституты могут изменить условия и правила выдачи кредитов», – добавил Расул Рысмамбетов.

Итак, закон о банкротстве физических лиц необходим и казахстанцам, на которых давят бремя невыплаченных кредитов и нынешняя кризисная ситуация в экономике, и работодателям, чтобы их не просили нелегально платить зарплату. Однако принятие столь важного закона по непонятным причинам тормозится.

29 апреля законопроект был внесён в мажилис, однако руководитель рабочей группы в парламенте до сих пор не назначен. Со стороны Минфина закон о банкротстве физлиц представляет первый вице-министр финансов Марат Султангазиев.

Как сообщили в пресс-службе Минфина, «планируется провести широкомасштабную разъяснительную работу путём проведения семинаров с участием экспертного сообщества и граждан, в том числе социально уязвимых слоёв населения, лиц, имеющих низкий уровень дохода, безработных для учёта их мнения. Это позволит снизить риск перехода законопроекта в перечень правовых актов, способных вызвать общественный резонанс». Это значит, что заёмщикам придётся ждать как минимум до осени, когда депутаты выйдут на работу после летних каникул

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