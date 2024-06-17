Призывник из Костаная впал в кому. Президент РК Токаев потребовал провести тщательное расследование

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Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Глава государства потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных.
Президент обратил внимание министра обороны на недопустимость подобного рода инцидентов в армии и поручил взять на контроль расследование.
Мама Нуржигита записала видеообращение к Президенту республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, в котором просит о помощи для её сына.
Врачи военного госпиталя министерства обороны РК 16 июня сообщили нам, что на данный момент появилась возможность транспортировки Нуржигита санитарной авиацией в Алматы для его дальнейшего лечения и восстановления», — сказал мама солдата.
Нуржигит, которому всего 19 лет, сейчас находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние остаётся критическим.