Призывник из Костаная впал в кому. Президент РК Токаев потребовал провести тщательное расследование

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Глава государства потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных.

Президент обратил внимание министра обороны на недопустимость подобного рода инцидентов в армии и поручил взять на контроль расследование.

Мама Нуржигита записала видеообращение к Президенту республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, в котором просит о помощи для её сына.

Врачи военного госпиталя министерства обороны РК 16 июня сообщили нам, что на данный момент появилась возможность транспортировки Нуржигита санитарной авиацией в Алматы для его дальнейшего лечения и восстановления», — сказал мама солдата.

Нуржигит, которому всего 19 лет, сейчас находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние остаётся критическим.

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