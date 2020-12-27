Продолжает снижаться. Информация об эпидситуации по коронавирусу в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

26 декабря в Костанайской области зарегистрировано 63 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%.

Заболевшие: 20 жителей г. Костанай, 11 – г.Рудный, 8 – г.Лисаковск, 7 – Узункольского района, 6 – Федоровского района, 4 – Костанайского района, 3 – г.Аркалык, и по 1 случаю среди жителей г.Житикары, Аулиекольского, Карабалыкского, Денисовского районов.

50 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 2 с профилактической целью, при пересечении государственной границы через автопереходы «Желкуар» и «Кайрак».

Из числа инфицированных 52 с симптомами заболевания, 11 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 26 декабря зарегистрировано 7265 случев COVID-19.

Напомним, Костанайская область накануне вошла в «красную зону».

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