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Продовольственная инфляция ускорилась в Казахстане до 11,5%. Об этом рассказал председатель Нацбанка РК Ерболат Досаев, передает zakon.kz.
Со второго полугодия 2021 года инфляция в Казахстане повысилась в результате быстрого восстановления потребительской активности, продолжающегося фискального стимулирования экономики и дисбалансов на отдельных товарных рынках, — сказал Досаев на пленарном заседании Мажилиса Парламента при обсуждении законопроекта РК «О республиканском бюджете на 2022−2024 годы».
Продовольственная инфляция ускорилась до 11,5% в сентябре этого года под влиянием как временных, так и более устойчивых факторов, — добавил он.
Согласно данным ФАО, за год мировые цены на мясо выросли в среднем на 26,3%, на растительное масло — на 61,2%, на сахар — на 53,5%, — констатировал глава Нацбанка.
В то же время непродовольственная инфляция в Казахстане ускорилась до 7,5% в первую очередь в результате роста цен на ГСМ — на 13,5% и товары длительного пользования — это одежда — 6,3%, обувь — 6,7%, мебель — 7,5%, бытовые приборы — 8,3%, автомобили — 10,6% на фоне восстановления потребительской активности.
Инфляция платных услуг ускорилась до 6,8% в основном за счет роста цен на электроэнергию (8,3%), аренду жилья (18,6%) и транспортные услуги (воздушный транспорт — 8,7%, перевозка грузов — 15,5%).
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Для стабилизации инфляции глава государства в своем Послании в сентябре этого года поручил правительству совместно с Нацбанком уделить особое внимание немонетарным факторам. Во исполнение его поручения решением правительства утвержден комплекс мер антиинфляционного реагирования, реализация которого началась в сентябре, — отметил Досаев.
Также он обратил внимание на ситуацию в регионах. По его данным, в сентябре годовая инфляция ускорилась в 13 из 17 регионов, в шести областях она превышает 9%. По мнению главы Нацбанка, стабилизация цен на региональных рынках и недопущение дефицита товаров являются ключевыми факторами для обуздания инфляции в текущем году. В рамках проведения дезинфляционной денежно-кредитной политики в ответ на возрастающий спрос в экономике Нацбанк дважды повысил базовую ставку — в июле и сентябре — с 9% до 9,5%. Проинфляционное давление со стороны спроса подтверждается ростом импорта потребительских товаров на 24% за восемь месяцев 2021 года.
В этих условиях Нацбанк продолжит политику, направленную на обеспечение стабильности цен. Считаю, что эффективная реализация правительством и акиматами комплекса мер антиинфляционного реагирования позволит сдержать инфляцию в текущем году и войти в целевой коридор 4−6% в 2022 году согласно поручению главы государства. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2022−2026 годы последуют дальнейшее снижение и стабилизация инфляции на уровне 4−5% в 2023—2024 годах и 3−4% в 2025—2026 годах, — заключил глава Нацбанка.
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