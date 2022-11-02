Проектом не было предусмотрено устройство септиков — облакимат о ситуации в Аулиеколе

В областном акимате прокомментировали ситуацию с домами в воде в Аулиекольском районе.

«В свою очередь, проектом не было предусмотрено устройство септиков, в связи с чем, временные септики были выполнены за счет подрядчиков. В результате плюсовой температуры и выпадения в течении нескольких дней осадков в виде дождя и снега наблюдается скопление воды на придомовой территории жилых домов. При этом согласно инженерно-геологических изысканий фундаменты домов защищены от попадания влаги, вода в дома не поступает, угрозы подтопления нет», — сообщили в облакимате.

На данный момент ведется работа по откачке воды на придомовой территории. На постоянной основе ведется дежурство техники по откачке воды.

А также ведется разработка проектно-сметной документации на индивидуальную канализацию жилых домов мкр. Бірлік.

По завершению разработки проектно-сметной документации, будут выполнены строительно-монтажные работы.

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