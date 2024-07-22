Прогноз погоды на 23 июля в Костанае и области

Фото alau.kz
На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается дождь, временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, днем на западе, севере, востоке
области порывы 15-20, временами 25 м/с.
Читайте также: Прогноз на три дня
Температура воздуха ночью 15-20 тепла, днем 20-25, в центре области 28, на юге области 32 тепла.
В Костанае ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом
на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 17-19, днем
21-23 тепла.