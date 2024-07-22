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Прогноз погоды на 23 июля в Костанае и области

Фотография для новости Прогноз погоды на 23 июля в Костанае и области

Фото alau.kz

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается дождь, временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, днем на западе, севере, востоке
области порывы 15-20, временами 25 м/с.

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Температура воздуха ночью 15-20 тепла, днем 20-25, в центре области 28, на юге области 32 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом
на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 17-19, днем
21-23 тепла.

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