Прогноз погоды на 23 июля в Костанае и области

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается дождь, временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, днем на западе, севере, востоке

области порывы 15-20, временами 25 м/с.

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Температура воздуха ночью 15-20 тепла, днем 20-25, в центре области 28, на юге области 32 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом

на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 17-19, днем

21-23 тепла.

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