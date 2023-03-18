Прогноз погоды на Наурыз озвучили в «Казгидромете»

Согласно недельного синоптического прогноза на 18-24 марта 2023 года:

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18-19 марта на севере, востоке, в центре, в течение периода на юге, юго-востоке Казахстана, с прохождением фронтальных разделов, прогнозируются осадки (дождь, снег), в южной половине страны – дождь.

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Сильные осадки (дождь, снег) ожидаются ночью 19 марта в горных районах Алматинской области и области Жетісу, в связи с чем, ожидается формирование склонового стока в вышеуказанных регионах. 22-24 марта на террриторию северных регионов будет смещаться ложбина северного циклона, с которой ожидаются осадки (дождь, снег).

С 21 марта в Улытауской, Павлодарской, с 22 марта в Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Абайской и Восточно-Казахстанской областях ожидается постепенное повышение дневных температур до 3-13 тепла.

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