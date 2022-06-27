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Прогноз погоды озвучили костанайские синоптики на 28 июня

Ночью на северо-западе, днем на севере, востоке области дождь, гроза.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, на севере, востоке области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, на юге области 14, днем 17-22, на юге области 26-31 тепла.

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В Костанае ожидается переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 8-10, днем 18-20 тепла

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