Прогноз погоды озвучили костанайские синоптики на 28 июня

Ночью на северо-западе, днем на севере, востоке области дождь, гроза.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, на севере, востоке области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, на юге области 14, днем 17-22, на юге области 26-31 тепла.

Читайте также: Смещается циклон. Прогноз погоды на 28-30 июня

В Костанае ожидается переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 8-10, днем 18-20 тепла

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.