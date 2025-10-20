По данным синоптиков, в Костанайской области ожидается сухая и относительно тёплая погода. Осадков не прогнозируется.

По области

Ночью и утром на западе и севере региона местами возможен туман.

Ветер — восточный, юго-восточный, со скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0…–5 градусов, на юге области — до +3.

Днём воздух прогреется до +7…+12, на юге региона — до +15 градусов тепла .

По городу Костанаю

В областном центре — малооблачно, без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный, 5–10 м/с.

Температура ночью — 0…–2 градуса, днём — +10…+12 градусов.

