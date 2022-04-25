Прогноз засухи на май 2022 года выпустил Казгидромет

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Согласно статистическому прогнозу, на значительной территории Казахстана в течение мая, условия увлажнения ожидаются близкими к норме.
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Умеренная засуха ожидается в:
- в Актюбинской области в Айтекебийском и в Хромтауском районах;
- в Костанайской области в Жангильдинском районе;
- в Кызылординской области в Казалинском районе;
- в Мангистауской области в Мангистауском районе.
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Умеренно-влажные условия увлажнения будут складываться в основном в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а также на юге Алматинской и Жамбылской областей.
Вероятностный прогноз засухи, на основе стандартизированного индекса осадков, по территории Казахстана на постоянной основе предоставляется в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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