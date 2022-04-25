Прогноз засухи на май 2022 года выпустил Казгидромет

Согласно статистическому прогнозу, на значительной территории Казахстана в течение мая, условия увлажнения ожидаются близкими к норме.

Умеренная засуха ожидается в:

в Актюбинской области в Айтекебийском и в Хромтауском районах;

в Костанайской области в Жангильдинском районе;

в Кызылординской области в Казалинском районе;

в Мангистауской области в Мангистауском районе.

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Умеренно-влажные условия увлажнения будут складываться в основном в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а также на юге Алматинской и Жамбылской областей.

Вероятностный прогноз засухи, на основе стандартизированного индекса осадков, по территории Казахстана на постоянной основе предоставляется в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

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