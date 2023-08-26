Программу некоторых школьных предметов пересмотрят в Казахстане

Содержание некоторых школьных предметов пересмотрят. Об этом сообщили на пленарной сессии единого республиканского августовского совещания педагогов в Мангистауской области. Именно эта тема стала центральной для учителей региона, сообщает astanatv.kz

Почти 600 педагогов со всей страны, правда не за партами, а в общем зале в Актау обсуждали важную тему — «Содержание образования». Речь шла о структуре обучающей программы и контенте учебников. Если конкретно, насколько информация и ее подача соответствует возрасту и усваивается учениками.

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«Поэтому с учетом тех вопросов, которые в обществе возникают, с учетом мнения профессионального сообщества, педагогов, ученых, мы сейчас вносим изменения. Это нормальный процесс во всех развитых странах. Изменения вносятся, когда видят с каким-то содержанием дети не могут справиться», — отметила президент национальной Академии образования им.И.Алтынсарина МП РК Мадина Тыныбаева.

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Справится иногда действительно сложно не только ученикам, но и самим педагогам, говорит учитель-языковед Жанар Алпанова. По словам столичного учителя, иногда для пятиклассниклв дается программа 8-9 классов.

«Абай свои некоторые произведения писал, когда ему было 44 года. Такие глубокие мысли порой сложно усвоить даже в 9 классе. Представляете, каково ученику после начальной школы? Проблема в том, что учебники создают научные сотрудники, а не учителя-практики. Нам дают уже готовое издание и работать надо по нему несколько лет», — говорит учитель казахского языка Жанар Алпанова.

По словам специалистов, сейчас Министерство просвещения и национальная академия образования в процессе пересмотра содержания программ по некоторым школьным предметам. Каким — будет зависеть от предложений учителей-практиков.

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