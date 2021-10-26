Производители круп предупредили о росте цен на гречку, овсянку и хлопья в ноябре

Производители круп в России предупредили торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10-20 процентов в ноябре из-за роста стоимости сырья и упаковки. Об этом пишет «Коммерсантъ«.

По данным издания, один из крупнейших производителей предупредил партнеров о повышении с 4 ноября цен по большей части позиций на 10-20%. В ряде сетевых магазинов подтвердили получение уведомления от производителей круп о повышении цен в среднем на 15%.

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Себестоимость производства круп растет, подтвердил представитель агрохолдинга «АФГ Националь». По его словам, цена полипропиленовой и картонной тары за последний год выросла более чем на 100%, а российского сырья — в пределах 30%. Холдинг сообщил, что основной рост цен наблюдается по гречке, минимальный — по рису, тогда как остальные крупы и бобовые в среднем в закупке показывают рост на 12–15% в течение последних двух месяцев.<

Напомним также, более десяти крупнейших российских производителей колбас и сосисок предупредили ретейлеров о подорожании продукции на 7-20% с конца октября — начала ноября. Это связано с ростом цен на сырье — моющие средства, упаковку, яичный меланж и само мясо. Так, говядина подорожала на 11%, курица — на 13%, свинина — на 29%.

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