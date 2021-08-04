Производители школьной формы возмутились ее отменой в Казахстане

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Казахстанские производители школьной формы возмущены ее отменой еще на один год, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.
По данным телеканала, новое решение Министерства образования и науки шокировало отечественные фирмы, которые выпускают школьную одежду. Сообщается, что производители еще полгода назад начали готовиться к пошиву формы и теперь не знают, что делать с закупленным и отшитым материалом.
Что касается родителей, то они, как передает телеканал, разделились на два лагеря. Кто-то поддерживает решение министра, а кто-то закупает школьную форму.
«Я считаю, что школьная форма нужна. Это дисциплинирует детей и учит порядку. Вообще, у каждого ведь в зависимости от одежды меняется и настроение. Думаю, что и в строгой форме дети смогут почувствовать, что перешли на новый уровень, стать более ответственными», — сказала мать шестилетней девочки, которая в этом году пойдет в первый класс, Айгерим Ильясова.
Однако родители предлагают установить для школьной формы единые правила по всей стране. Их возмущает, что в разных школах принято носить совершенно разную форму.
«Школьная форма, которая стоит в ателье, где мы всегда заказываем для школы, около 14-15, именно школьная форма на начальные классы. А на базаре, если купить просто рубашечку, юбочку, брючки, то обходится в сумму около 8-10 тысяч. Без формы все равно дети начнут друг друга там: «Ты лучше одет, ты хуже одет». Чтобы вот этого не было, мне кажется, лучше форму. Хотя бы классическую», — рассказала другая родительница школьников Евгения Карабейникова.
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