Промежуточные итоги ремонта дорог в Костанайской области

Уже в ноябре сдадут расширенный до четырех полос участок дороги перед въездом в Рудный. Сейчас там завершают благоустройство — делают освещение, укладывают тротуары. Для удобства людей обещают открыть к зиме и еще один участок дороги в Сарыколе, в районе озера Вишневое.

Промежуточные итоги ремонта дорог республиканского значения подводят в компании «Казавтожол». 114 километров дорог в этом году реконструируют. Разбиты они на несколько участков. К примеру, на отрезке от Денисовки до Перелесок реконструировано 34 километра, объект сдадут в ноябре текущего года. В стадии завершения и пять километров на подъезде в Рудный. Верхнее покрытие сделано полностью, сейчас на этом участке занимаются благоустройством — устанавливают освещение, прокладывают тротуары.

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«Следующий участок от Перелесок до Тобыла, Тобол — станция. Там у нас 30 километров выполняются сейчас все работы, которые были запланированы — это единственное, подъезд к кладбищу, мазарам, делается посев трав, рекультивация трав, рекультивация карьеров, то есть уже делают все, чтоб во время и качественно сдать», — рассказал руководитель КФ АО «НК»Казавтожал» Андрей Горват.

На выезде из Рудного в сторону Аята сейчас делают только развязки. Дорожное полотно там также будет расширено до четырех полос. Однако пока эти работы не ведут, после выхода нового экологического кодекса, необходимо получить разрешение. Сдача этого участка запланирована на 2023 год, однако в Казавтожоле их обещают завершить в 2022.

«У нас осталось еще 24 километра — этот от Тобыла до Аятского моста. Это «Казахдорстрой» выполняет. 24 километра. У нас сдача на следующий год. Но подрядная организация ввиду того, что это очень важная дорога, они на сегодняшний день уже сделали 21 километр из 24. Я имею ввиду двумя слоями, верхний слой я не называю. Из 24 километров пока только 5. Повторюсь, что сдача этого объекта планируется только на следующий год», — говорит Андрей Горват.

Капитальным ремонтом охвачено и 14 километров Сарыкольской трассы в районе озера Вишневое. Участок, говорит Андрей Горват, сложный. К работам они смогли приступить только в июле, осложняет все близость воды. Это место все костанайцы помнят по гулявшему в соцсетях видео, в котором огромная ледяная глыба, высотой около 5 метров, вышла прям на дорожное полотно. К зиме здесь обещают проложить на всем участке один слой покрытия, который позволит ехать напрямую, а не по объездной дороге, как сейчас.

«В текущем году уже 5 километров почти завершены из 14. Продолжаем, планы такие, если погода даст нам ,все 14 километров в черном сделаем и пустим прямой ход. На сегодняшний день у нас 5 сделано, 5 мы уже готовим, пройдем асфальтом, то есть из 14 мы уже 10 километров сделаем», — отметил рукоовдитель областного ведомства.

В стадии завершения и средние ремонты в Пешковке и Федоровке. Выравнивающий слой проложили и на трассе Костанай-Мендыкара, от перекрестка Тауельсыздык в городе Тобыл до кольца. По словам Андрея Горвата, запланированные работы проходят без срывов графика и уже сейчас они готовят технику к зиме.

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