Пропали в буран. Поиски бабушки с внучкой возобновили в Костанайской области

Как сообщили в областном акимате, поисково-спасательные работы возобновлены сегодня.

По состоянию на 27 декабря с 8.00 часов возобновили поиски. Задействовано три единицы техники ОСО, 16 человек, два кинологических расчета, высокопроходимая спецтехника, 30 человек воинской части, 30 полицейских, волонтёры.

Напомним, 26 декабря в условиях плохой погоды пропали бабушка с внучкой.

26 декабря около 11 часов в полицию поступило сообщение о том, что около 7 часов утра 68-летняя пенсионерка с 11-летней внучкой вышли из дома, расположенного в с. Степное Костанайского района , в направлении с.Айсары и далее должны были поехать в г.Костанай, чтобы закупить продукты питания, однако домой не вернулись.

Женщина ростом около 160 сантиметров, плотного телосложения. Была одета в серое трико, черные сапоги до колен и в серую куртку, на голове был тканевый платок.

Девочка ростом около 140 сантиметров плотного телосложения. Была одета в сиреневую куртку, розовое трико, красную шапку, на ней были перчатки и длинные сапоги до колен.

Незамедлительно полицией были организованы поисковые мероприятия по установлению без вести пропавших.

В пешем порядке отработан степной массив между с.Степное и с.Айсары, в том числе прочесана лесопосадка, расположенная вдоль автодороги в направлении города Костаная.

Поисковые мероприятия, в настоящее время продолжаются. Всего на поиски без вести пропавших задействовано около 120 человек и 6 единиц техники.

Справочно: 35 сотрудников полиции, 30 сотрудников ДЧС, 30 военнослужащих, 5-представителей акимата, 20 волонтеров ДПСО «ДОС» и «Каскыры» .

ДП Костанайской области призывает всех, кто обладают какой – либо информацией, обращаться по телефонам: 102, 52-60-22, 52-58-15.

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