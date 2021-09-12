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Пропавшие в Костанае подростки нашлись

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Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, полицейскими совместно с волонтёрами отработаны торгово-развлекательные центры и торговые дома Костаная. 

Были розданы ориентировки, распространяли их их в соцсетях.

Полицейскими установлены аккаунты в ВК пропавших девочек. Стражи порядка заметили активности и визиты на страницах. Однако, на сообщения, которые им писали, девочки не реагировали.

После проведенных оперативным мероприятий подростки были найдены.

Напомним, девочки не выходили на связь с 7 сентября. 

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