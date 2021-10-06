Пропавших в Костанае подростков нашли

В полиции рассказали, что несовершеннолетних, которые ушли из дома 3 октября обнаружили в городе Костанае и поселке Заречном.

В настоящее время ювенальные полицейские устанавливают, где все это время находились подростки и почему они ушли из дома.

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