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Пропавших в Костанае подростков нашли

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В полиции рассказали, что несовершеннолетних, которые ушли из дома 3 октября обнаружили в городе Костанае и поселке Заречном.

В настоящее время ювенальные полицейские устанавливают, где все это время находились подростки и почему они ушли из дома.

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