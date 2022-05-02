Пропавший пять месяцев назад житель Костанайской области найден мертвым

Информацию распространили волонтёры поиского-спасательного отряда «Дос». Мужчина пропал в декабре 2021 года.

Он выехал из Лисаковска 18 декабря. Его высадили в 3 часа ночи на трассе. Мужчина пропал.

Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.

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