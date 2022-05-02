USD 446.38
EUR 472.09
RUB 6.33
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Пропавший пять месяцев назад житель Костанайской области найден мертвым

Пропавший пять месяцев назад житель Костанайской области найден мертвым

zhaikpress.kz

Vinkmag ad

Информацию распространили волонтёры поиского-спасательного отряда «Дос». Мужчина пропал в декабре 2021 года.

Он выехал из Лисаковска 18 декабря. Его высадили в 3 часа ночи на трассе. Мужчина пропал.

Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Пользователям WhatsApp рассказали о новой функции
Следующая новость

Названы самые популярные имена для новорожденных в Казахстане