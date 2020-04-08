Пропавший в Костанае 73-летний мужчина найден мертвым

73-летний Анатолий Никулин, ранее пропавший без вести, найден мертвым в реке Тобол. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

«24 марта 2020 года в Управление полиции Костанай обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что ее 73-летний отец около 2 часов ночи 23 марта вышел из гостей и до настоящего времени не вернулся. Мужчина злоупотреблял спиртными напитками. По данному факту полицейскими были заведены розыскное и уголовные дела.31 марта со стороны села Алтынсарино в реке Тобол был обнаружен труп мужчины, без признаков насильственной смерти»,- сообщили в полиции.

Напомним, поиски мужчины велись сотрудниками полиции совместно с волонтерами поисковых отрядов «ДОС» и «Регион 10». В настоящее время проводится досудебное расследование.

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