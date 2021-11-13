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Пропавший в Костанае мальчик нашёлся

informburo.kz

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Пресс-Служба ДП Костанайскрй области сообщила, что 15-летний подросток найден.

Мальчка нашли на дачах, где он проживает с отцом. Где он был все это время выясняют полицейские.

Напомним, он пропал 11 ноября. 

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