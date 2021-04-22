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Пропавший в Костанайском районе мальчик найден

Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, пропавший в городе Тобыл 21 апреля Николай Кобец 2009 года рождения, нашёлся.

«Около полуночи его нашли совместно с волонтерами. Его увидела в подъезде девушка. Он сидел на кресле и уснул. Она позвонила волонтерам, рядом с которым находился полицейский. Его выехали, забрали и передали отцу», – прокомментировала пресс-служба ДП Костанайской области.

Полиция благодарит девушку, которая проявила бдительность и сообщила в полицию и потом уже волонтеров.

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