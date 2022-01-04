Пропавший в степи подросток найден

Пресс-служба акима Костанайского района сообщает, что 14-летний подросток, которого искали в степи, нашёлся.

Кирилл Дукарт отправился на лошади за табуном 3 января в 10.00 и пропал.

На поисково – спасательные работы были привлечены сотрудники ДЧС полиции, сотрудники центра кинологической службы, волонтеры и местные исполнительные органы. Всего задействовано 110 человек, 26 единиц техники.

Около 23.46 часов мальчик был найден в селе Шеминовка Майкольского сельского округа.

Со слов Кирилла Дукарта, из-за бурана он заблудился и не смог найти дорогу обратно, в 23.30 забрел в село Шеминовка, постучался в первый попавшийся дом, попросился погреться. Откуда потом сообщили о нахождении пропавшего.

Далее волонтёрами был доставлен в штаб и передан родителям. Предварительно осмотрен сотрудниками медицинской службы, которые несли дежурство. Состояние мальчика стабильное.

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