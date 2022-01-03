Пропавшего в степи в Костанайской области подростка ищут с помощью снегоходов

В Костанайском районе ведутся поиски пропавшего подростка, который 3 января в 10.00 уехал искать табун лошадей и не вернулся.
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Пропал Кирилл Дукарт. В полицию обратились родители мальчика.
На месте поисков находятся полицейские, волонтёры. Мальчика ищут в степи на снегоходах. Поиски осложняются метелью, сильным ветром. В области объявлено штормовое предупреждение.
«Народу очень много, снегоходы, машины. Люди приехали на поиски мальчика», — рассказали волонтёры поисково-спасательного отряда «Дос».
Рост мальчика 150 см. Худощавого телосложения. Был одет в серую куртку, чёрные штаны, чёрная шапочка.
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