USD 431.8
EUR 489.1
RUB 5.76
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Пропавшего в степи в Костанайской области подростка ищут с помощью…

Пропавшего в степи в Костанайской области подростка ищут с помощью снегоходов

Vinkmag ad

В Костанайском районе ведутся поиски пропавшего подростка, который 3 января в 10.00 уехал искать табун лошадей и не вернулся. 

Пропал Кирилл Дукарт. В полицию обратились родители мальчика.

На месте поисков находятся полицейские, волонтёры. Мальчика ищут в степи на снегоходах. Поиски осложняются метелью, сильным ветром. В области объявлено штормовое предупреждение. 

«Народу очень много, снегоходы, машины. Люди приехали на поиски мальчика», — рассказали волонтёры поисково-спасательного отряда «Дос».

Рост мальчика 150 см. Худощавого телосложения. Был одет в серую куртку, чёрные штаны, чёрная шапочка.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Мальчик отправился за табуном и пропал в Костанайской области