Пропавшего в степи в Костанайской области подростка ищут с помощью снегоходов

В Костанайском районе ведутся поиски пропавшего подростка, который 3 января в 10.00 уехал искать табун лошадей и не вернулся.

Пропал Кирилл Дукарт. В полицию обратились родители мальчика.

На месте поисков находятся полицейские, волонтёры. Мальчика ищут в степи на снегоходах. Поиски осложняются метелью, сильным ветром. В области объявлено штормовое предупреждение.

«Народу очень много, снегоходы, машины. Люди приехали на поиски мальчика», — рассказали волонтёры поисково-спасательного отряда «Дос».

Рост мальчика 150 см. Худощавого телосложения. Был одет в серую куртку, чёрные штаны, чёрная шапочка.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.