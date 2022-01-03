Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

О погоде в Костанайской области сообщили синоптики «Казгидромета».

4 января на юге и востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, туман, гололед.

Ветер юго-западный, западный на юге области 15-20 м/с.

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