Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

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О погоде в Костанайской области сообщили синоптики «Казгидромета».
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4 января на юге и востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, туман, гололед.
Синоптики предупредили о похолодании в ближайшие три дня.
Ветер юго-западный, западный на юге области 15-20 м/с.
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