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Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

aqmolanews.kz

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О погоде в Костанайской области сообщили синоптики «Казгидромета». 

4 января на юге и востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, туман, гололед.

Синоптики предупредили о похолодании в ближайшие три дня. 

Ветер юго-западный, западный на юге области 15-20 м/с.

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