Пропавшую школьницу нашли в Костанае

Ранее без вести пропавшая 12-летняя Диана Громыко найдена в Костанае.

«Пропавшая Диана Громыко была найдена на улице Абая в Костанае. Кто-то из волонтёров увидел и позвонил в полицию. Девочка в нормальном состоянии, передана матери», -сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

По данным полиции, она гуляла по городу. Предварительная причина ухода из дома — семейная ссора.

Напомним, в Костанае разыскивалась 12- летняя Диана Громыко.

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