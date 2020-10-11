Пропавшую школьницу нашли в Костанае

Ранее без вести пропавшая 12-летняя Диана Громыко найдена в Костанае.
«Пропавшая Диана Громыко была найдена на улице Абая в Костанае. Кто-то из волонтёров увидел и позвонил в полицию. Девочка в нормальном состоянии, передана матери», -сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
По данным полиции, она гуляла по городу. Предварительная причина ухода из дома — семейная ссора.
Напомним, в Костанае разыскивалась 12- летняя Диана Громыко.
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