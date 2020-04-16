«Прошу винить подругу»- в полиции прокомментировали почему женщина пытались убить себя и детей

Полиция выяснила причину по которой женщина порезала себя и своих малолетних детей, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области

В сложившейся ситуации женщина обвинила свою подругу, написав об этом в записке перед совершением попытки суицида «Во всем прошу винить подругу».Как установило следствие, причиной этого поступка стала ссора с подругой на почве ревности, которая проживает также в Центре адаптации для женщин и детей по поводу мужчины, который с ней встречался. После выяснения отношений с 22- летней подругой, женщина совершила этот поступок.

Также следствием установлено, что 26-летняя женщина в 2018 году разошлась с сожителем, который не признавал детей. Затем переехала в город Костанай и в силу жизненных обстоятельств в июле 2018 года определила детей в Дом ребенка «Дельфин». Сама уехала в поселок Кайбогор и устроилась на работу. Затем в январе 2019 года переехала жить в район и стала вновь сходится с мужчиной. В феврале 2019 года забрала детей из детдома. Затем снова разошлась с мужчиной и переехала в Костанай. С августа по октябрь 2019 года жила в доме мамы в областном центре, далее по решению акимата получила комнату в центре адаптации. Женщине выплачивали пособие на детей, проживала бесплатно, государство всегда оказывало помощь этой семье.

В настоящее время в рамках досудебного расследование женщине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Напомним, что 15 апреля 01.17 часов в городе Костанае на пульт «102» поступило сообщение о том, что 26-летняя женщина порезала двоих детей и перерезала себе вены.

Полицией установлено, что женщина нанесла ножом резаные раны своим детям. После чего нанесла порезы и себе. По данному факту полицией начато досудебное расследование по ст.24 часть 3, 99 часть 3 УК РК «Покушение на убийство». По факту совершения попытки самоубийства женщины зарегистрировано уголовное дело по статье 105 часть 1 УК РК.

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