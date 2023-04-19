Простой школьных автобусов объяснили в управлении образования Костанайской области

Для обеспечения безопасного и комфортного подвоза детей в лизинг приобретены 30 автобусов. Наличие страхового полиса — обязательное условие работы транспортных средств, тем более, автобусов, участвующих в подвозе детей. Об этом сообщает пресс-служба управления образования Костанайской области.

13 апреля на веб-портале государственных закупок объявлены способом запроса ценовых предложений закупки на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев ТС и страхования КАСКО. Срок окончания приема заявок 20 апреля.

«Все процедуры проводятся в установленные законодательством сроки. После их завершения автобусы, приобретенные в рамках лизинга, сразу отправятся на подвоз. GPS-навигаторы будут установлены позже, не отрывая автобусы от подвоза, в выходные дни. Наличие страхового полиса и навигаторов необходимо для мониторинга и обеспечения безопасности движения подвоза детей», — сообщили в областном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что подаренные школьные автобусы простаивают.

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