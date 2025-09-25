Аким Костаная на совещании обратил внимание на бизнес, который размещен по улице Шевченко. Марат Жундубаев отметил, что в областном центре есть коттеджи, которые предназначены для проживания, а на самом деле находится бизнес. Этот вопрос напрямую касается налогов, которые недополучает бюджет.
«Возле рынка ул.Шевченко пробили, благоустроили — дорогу, тротуар. Все вот эти частные дома, как они оформлены? У меня вопрос. Где там продают товары: изюм, курага, вещи какие-то из Киргизии. Как они проходят? А там, там целые магазины, торговые ряды. Поэтому давайте, я думаю так, полиция, вы, архитектура, налоговики — вы пройдите, вы пройдите по этой улице просто. Уведомления дайте. Люди должны…Я не говорю, что прямо мы всех будем наказывать. Но надо приводить в порядок. Дайте уведомление. Это неправильно. Есть законодательство, вы должны на основе его работать. Понятно, что это идет занижение сумм налога получается. Они, как физики его оформляют, как будто жилье. А на самом деле предпринимательская деятельность полным ходом идет», — отметил аким города.
Напомним, ранее руководство городской налоговой службы обратило внимание на незаконные факты предпринимательской деятельности.
"Письмо учителю" - Жантимирова Сауле Булатовна
"Письмо учителю" - Крицкая Любовь Ивановна
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.